Рекомендации МКСМ относительно условий работы во время карантина

МКМС и Центральный комитет Профсоюза работников культуры отмечают необходимость соблюдения требований законодательства в связи зкарантином на всей территории Украины, а также вводом 25 марта режима чрезвычайной ситуации на 30 дней.

Об этом говорится в рекомендательном письме, обнародованном на сайте МКМС.

В частности, руководителям структурных подразделений в сфере культуры областных и КГГА, структурных подразделений в сфере культуры органов местной власти, и органов местного самоуправления, а также к руководителям предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к сфере управления МКМС, рекомендуют обеспечить профилактические меры, которые предупредят массовое распространение острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, и острых респираторных инфекций.

Кроме того, необходимо информировать сотрудников о предупреждении распространения болезни и действиях в случае заболевания и отказаться от проведения и участия в массовых мероприятиях в помещениях и на территории предприятий, учреждений и организаций.

Также рекомендуют отложить проведение заседаний, совещаний и других коллективных мероприятий до стабилизации ситуации, при необходимости обеспечивать их проведение в онлайн-режиме; ограничить/отсрочить проведение запланированных мероприятий, в том числе заседаний аттестационных комиссий для проведения аттестации педагогических работников учреждений специализированного художественного образования.

В МКМС призвали обеспечить частичный/полный перевод работников на работу в гибком и/или дистанционном режиме и не проводить мероприятий по проверке учреждений художественного образования и дистанционной работы их сотрудников, предоставлять им организационную, информационную и методическую помощь в проведении дистанционного обучения.

Подчеркивается также необходимость осуществлять оплату труда педагогических работников учреждений художественного образования, в том числе совместителей, работающих дистанционно, в полном объеме.

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В письме советуют не допускать увольнения работников из предприятий, которые временно сократили/приостановили деятельность и предоставление услуг, а также принудительного отправления работников в отпуска, в том числе без сохранения заработной платы на период карантина. Кроме того, следует сохранять за работниками на период карантина среднюю заработную плату, размер которой определяется в соответствии с постановлением КМУ «Об утверждении Порядка исчисления средней заработной платы».

Руководителям рекомендуют считать работников, которые фактически не выходят на работу во время карантина, такими, которые не выходят на работу в связи с простоем (за исключением работников учреждений художественного образования, работающих дистанционно, и оплата труда которых осуществляется в полном объеме) и сохранять за ними средний заработок за время простоя, когда возникла производственная ситуация, опасная для жизни либо здоровья работника или для людей, которые его окружают, и окружающей природной среды не по его вине, в соответствии со статьей 113 Кодекса законов о труде Украины.

Вместе с тем необходимо обратить внимание на то, что формы отчетности выполнения работы педагогическими, научно-педагогическими работниками учреждений художественного образования в дистанционном режиме утверждается, а контроль за выполнением такой работы осуществляется руководителями этих учреждений, что представляет автономию учреждений художественного образования, гарантированное законом об образовании.

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине введен карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

25 марта чрезвычайная ситуация введена по всей Украине. Карантин продлен до 24 апреля.

По материалам: ukrinform.ru