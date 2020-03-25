СБУ продолжает документировать злоупотребления руководства Администрации морских портов

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Одесской области продолжают документирование масштабных злоупотреблений руководства госпредприятия «Администрации морских портов Украины».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение трех лет чиновники совместно с аффилированными коммерческими структурами противоправно использовали имущество госпредприятия. Они, в частности, предоставляли бизнесменам территорию портов для разгрузки и хранения импортных автомобилей по значительно заниженным тарифам и без разрешительных документов. По предварительным данным следствия, в результате функционирования противоправного механизма в течение 2017-2019 годов государственный бюджет и ГП «Администрации морских портов Украины» недополучили почти 5 млн гривень. В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения виновных к ответственности", — говорится в сообщении.

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Напомним: в прошлом году Служба безопасности уличила руководство «Администрации морских портов Украины» в многочисленных масштабных злоупотреблениях, которые могли привести к банкротству государственного предприятия.

По материалам: ukrinform.ru