Синод ПЦУ подготовит наставления для верующих относительно Пасхи во время карантина

Синод Православной церкви Украины наработает практические рекомендации для духовенства и мирян на Пасху в связи с продолжением карантина.

Об этом сообщает ПЦУ в Facebook.

"В связи с введением Кабинетом министров Украины режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины до 24 апреля 2020, включающий период Страстной недели и Пасхи (19 апреля), сообщаем, что Священный синод Православной церкви Украины будет принимать соответствующие практические рекомендации для духовенства и мирян, в частности, о порядке совершения богослужений в эти дни, по мере приближения соответствующего времени ", — говорится в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, 25 марта правительство ввело чрезвычайную ситуацию на всей территории Украины до 24 апреля.

По материалам: ukrinform.ru