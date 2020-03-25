Ситуация зашла слишком далеко – представитель НВФ сообщил, что «власти ДНР» скрывают масштабную аварию на одном из заводов ОРДЛО

Бывший начальник «подразделения разведки минобороны», так называемой «ДНР» Евгений Тинянский сообщил о том, что 24 марта на Харцызском сталепроволочном канатном заводе «Силур» произошла «техногенная катастрофа». Представитель НВФ «ДНР» заявил, что главарь «республики» Денис Пушилин «закрыл на аварию глаза».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на телеграмм-канал Евгения Тинянского, передает НБН.

Представитель НВФ, так называемой «ДНР» Тинянский, сообщил о серьезной аварии на сталепроволочном заводе «Силур». По словам представителя НВФ, в результате аварии в отстойник вылилось 35 тонн серной кислоты. Ранее на заводе сгорел цех цинкования. Тинянский отметил, что аварию на заводе «власти республики» умалчивают. По его словам, «ситуация зашла слишком далеко».

«Угроза здоровью жителей никого не волнует», — пишет боевик.

Кроме того, Тинянский подсчитал убытки от аварии.

«Десятки миллионов убытков. Ни восстанавливать, ни вкладывать деньги никто не собирается. Причину аварии, так никто и не назвал. Инцидент замяли, сотрудников уволили», — пишет Тинянский.

Кроме того, по информации представителя НВФ, с недавних пор у «Силура» появились новые владельцы. По его словам, это новые хозяева «в лице «Филиала №1 «ХСПКЗ» «Силур» ООО «Росэкономснаб 8»». Тинянский подчеркнул, что новые владельцы завода вместо восстановления занимаются грабежом.

Также боевик возмущен, тем, что на аварию «закрыл глаза» «руководитель» республики Денис Пушилин.

Ранее мы сообщали, что Пушилин придумал, как поощрить представителей НВФ.