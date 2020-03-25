Пушилин придумал, как поощрить представителей НВФ: главарь «ДНР» издал «указ»

В то время, когда НВФ продолжают обстрелы позиций ВСУ на Донбассе, главарь «ДНР» Денис Пушилин решил за это их «поощрить». Главарь незаконной республики издал «указ», согласно которому представителей НВФ и силовых структур «республики» наградят медалями «За отвагу».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на независимое издание DonPress.

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин издал «указ» об очередной «государственной» награде для боевиков «ДНР». Пушилин решил наградить медалью «За отвагу» не только представителей НВФ, но сотрудников силовых структур «республики» — «МВД», «МЧС» и «МГБ».

Согласно «указу» главаря «республики» медалью будут награждать тех, кто проявил отвагу и мужество в боях «по защите» «ДНР», а также тех, кто защищал «государственную» границу «республики». Пушилин распорядился, чтобы медалью «За отвагу» наградили также тех, кто выполнял спецзадания по обеспечению государственной безопасности «республики».

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