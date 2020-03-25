Uber Eats до конца марта будет возить еду бесплатно
Сервис Uber Eats компании Uber до 31 марта будет бесплатно доставлять еду.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании Uber, имеющемся в распоряжении Укринформа.
"Uber Eats объявляет о ряде инициатив в Украине, направленных на поддержку ресторанов и курьеров, которые сталкиваются с беспрецедентными проблемами в условиях эпидемии Covid-19", — говорится в сообщении.
В Uber объяснили, что до 31 марта по всей стране будет:
- бесплатная доставка для всех пользователей;
- Uber Eats откажется от регистрационных сборов и поможет новым ресторанам запустить службу доставки всего за 72 часа;
- клиенты могут также заказать еду "с собой" через Uber Eats, а рестораны не будут платить сервисный сбор;
- приложение предлагает "бесконтактную доставку", поэтому курьеры могут оставлять еду за пределами квартиры или дома, и появилась опция "чаевые", которые можно оставить в безналичной форме после каждого заказа.
Как сообщал Укринформ, Кабинет министров в среду, 25 марта, ввел состояниечрезвычайной ситуации по всей Украине с целью предотвращения распространения Covid-19 — 30 дней.
В Украине по состоянию на утро 25 марта 113 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
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По состоянию на утро среды, 25 марта, в мире, по данным сайта Worldometer, зарегистрировано 423 515 случаев заражения коронавирусом, в частности 18 910 летальных и 109154 случая выздоровления.
По материалам: ukrinform.ru