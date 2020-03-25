Uber Eats до конца марта будет возить еду бесплатно

Сервис Uber Eats компании Uber до 31 марта будет бесплатно доставлять еду.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании Uber, имеющемся в распоряжении Укринформа.

"Uber Eats объявляет о ряде инициатив в Украине, направленных на поддержку ресторанов и курьеров, которые сталкиваются с беспрецедентными проблемами в условиях эпидемии Covid-19", — говорится в сообщении.

В Uber объяснили, что до 31 марта по всей стране будет:

бесплатная доставка для всех пользователей;

Uber Eats откажется от регистрационных сборов и поможет новым ресторанам запустить службу доставки всего за 72 часа;

клиенты могут также заказать еду "с собой" через Uber Eats, а рестораны не будут платить сервисный сбор;

приложение предлагает "бесконтактную доставку", поэтому курьеры могут оставлять еду за пределами квартиры или дома, и появилась опция "чаевые", которые можно оставить в безналичной форме после каждого заказа.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров в среду, 25 марта, ввел состояниечрезвычайной ситуации по всей Украине с целью предотвращения распространения Covid-19 — 30 дней.

В Украине по состоянию на утро 25 марта 113 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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По состоянию на утро среды, 25 марта, в мире, по данным сайта Worldometer, зарегистрировано 423 515 случаев заражения коронавирусом, в частности 18 910 летальных и 109154 случая выздоровления.

По материалам: ukrinform.ru