В эвакуированных из-за границы были случаи Covid-19, но ситуация под контролем – Кулеба

Случаи возвращения из-за границы граждан Украины, больных Covid-19, есть, но они выявлены и ситуация контролированная.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу "Украина", сообщает корреспондент Укринформа.

"Очевидно, что при таком массиве людей, которые возвращаются в Украину, кто-то проскакивал, но эти случаи выяснены и недаром правительству удалось прийти к этому выводу, что именно извне приходит болезнь, поэтому ситуация контролированная", — уверил Кулеба.

Он рассказал, что с самого начала выступал за то, чтобы государство содействовало возвращению граждан домой, но акцентирует на важности того, чтобы в Украине за ними был максимально жесткий контроль, чтобы избежать проникновения инфекции.

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Кулеба также уверил, что МИД всегда выполнял и будет выполнять функцию защиты украинцев за рубежом.

Он напомнил, что еще около 20 тысяч граждан изъявили желание вернуться в Украину и проинформировали об этом консульства и посольства, но, подчеркнул министр, теперь логистика их возвращения будет существенно усложнена.

"Очень многие страны в мире сворачивают авиасообщение, поэтому очень проблемно добраться, например, из Латинской Америки или из островов в Тихом океане, потому что рейсы просто сворачиваются и границы закрываются", — объяснил глава МИДа.

Как сообщалось, при содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись более 78,5 тысячи украинцев.

По материалам: ukrinform.ru