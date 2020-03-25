В Минздраве насчитали уже 136 случаев коронавируса в Украине

Количество случаев заражения коронавирусом в Украине возросло до 136.

Об этом в комментарии Украинскому радио сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

"По состоянию на сейчас мы имеем информацию о 136 лабораторно подтвержденных случаях. Сейчас эти данные верифицируются и каждый день в 10 часов мы будем выходить с официальной коммуникацией", — заявил он.

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Кузин также напомнил симптомы коронавируса.

"Это кашель, повышение температуры, которые чаще всего появляются внезапно… Чаще всего от момента инфицирования до появления определенных симптомов проходит в среднем 6-7 суток, а максимальный срок, который может быть – это 14 суток. Если человек не заключил декларацию с семейным врачом, нужно обратиться на горячую телефонную линию Национальной службы здравоохранения Украины, которая направит к месту оказания медицинской помощи", — сказал он.

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Напомним: по состоянию на утро Минздрав сообщил о 113 случаях инфицирования. Таким образом за последние сутки в Украине коронавирус обнаружили еще у 23 человек.

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Из-за распространения коронавируса на всей территории Украины ввели режим чрезвычайной ситуации на 30 дней, до 24 апреля 2020 года. Власти закрыли границы для иностранных туристов, приостановили работу школ, университетов, торговых центров, отменили культурные и спортивные мероприятия.

По материалам: ukrinform.ru