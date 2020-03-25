В Украине зафиксировали уже 145 случаев коронавирусной инфекции
По состоянию на 22.30 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Facebook.
"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждены 145 случаев COVID-19", — говорится в сообщении.
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В течение дня подтверждены 32 новых случая:
- Винницкая обл.— 1 в течение суток;
- Волынская обл. — 2, из них 1 в течение последних суток;
- Днепропетровская обл. — 2;
- Донецкая обл. — 1;
- Житомирская обл. — 2 (1 летальный);
- Запорожская обл. — 7, из них 5 в течение суток;
- Ивано-Франковская обл. — 16, из них 11 в течение суток (2 летальных);
- Киев — 34, из них 3 в течение суток;
- Киевская обл. — 24, из них 2 в течение суток;
- Луганская обл. — 1 в течение суток;
- Львовская обл. — 2;
- Одесская обл. — 4, из них 3 в течение суток;
- Тернопольская обл. — 8, из которых 4 в течение последней суток, (1 летальный);
- Херсонская обл. — 1 в течение суток;
- Черкасская обл. — 2, из них 1 в течение суток;
- Черновицкая обл. — 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток;
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В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более тысячи образцов. Кроме того, осуществляют диагностику и областные лабораторные центры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.
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Напомним: ранее и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин ранее сообщал, что в Украине было зафиксировано 136 случаев коронавирусной инфекции.
По материалам: ukrinform.ru