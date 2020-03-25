В Украине зафиксировали уже 145 случаев коронавирусной инфекции

По состоянию на 22.30 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждены 145 случаев COVID-19", — говорится в сообщении.

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В течение дня подтверждены 32 новых случая:

Винницкая обл.— 1 в течение суток;

Волынская обл. — 2, из них 1 в течение последних суток;

Днепропетровская обл. — 2;

Донецкая обл. — 1;

Житомирская обл. — 2 (1 летальный);

Запорожская обл. — 7, из них 5 в течение суток;

Ивано-Франковская обл. — 16, из них 11 в течение суток (2 летальных);

Киев — 34, из них 3 в течение суток;

Киевская обл. — 24, из них 2 в течение суток;

Луганская обл. — 1 в течение суток;

Львовская обл. — 2;

Одесская обл. — 4, из них 3 в течение суток;

Тернопольская обл. — 8, из которых 4 в течение последней суток, (1 летальный);

Херсонская обл. — 1 в течение суток;

Черкасская обл. — 2, из них 1 в течение суток;

Черновицкая обл. — 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток;

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В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более тысячи образцов. Кроме того, осуществляют диагностику и областные лабораторные центры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

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Напомним: ранее и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин ранее сообщал, что в Украине было зафиксировано 136 случаев коронавирусной инфекции.

По материалам: ukrinform.ru