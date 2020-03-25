Валерий Хорошковский госпитализирован с подозрением на коронавирус — СМИ

Общество
Христина Качоровська0
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Бывший глава СБУ на днях вернулся из Ниццы, после чего сразу был госпитализирован в Александровскую больницу Киева.

Валерий Хорошковский
Валерий Хорошковский. Фото — unian.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Схемы«.

Журналисты узнали данную информацию сразу от двух надежных источников: один из них в Кабмине, а второй — из близкого окружения Хорошковского. Также, ранее информацию о заболевании Хорошковского обнародовал Вадим Рабинович у себя в Facebook.

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Сам же Хорошковский, комментируя новость о своем заражении коронавирусом, заявил:

«Да кому это интересно? Только моим родным и друзьям».

Прямо отрицать заболевание или подтверждать его он не стал.

Но источник в правительстве поведал, что у Валерия Хорошковского двусторонняя пневмония:

«Подозревают, что это именно коронавирус. Но пока официальных результатов нет».

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Богдан заразился коронавирусом.


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