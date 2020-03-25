У ещё одного депутата Рады врачи подтвердили коронавирус

У внефракционного нардепа Верховной Рады Сергея Рудыка подтвердили коронавирус COVID-19.

Об этом во вторник, 24 марта, в комментарии одному из телеканалов сообщила народный депутат Виктория Гриб.

"Друзья, сегодня мой коллега Сергей Рудык попал в больницу с диагнозом коронавирус. Полчаса назад об этом мне сообщила его лечащий врач", — сообщила Гриб.

Она отметила, что последний раз контактировала с Рудыком на заседании Верховной рады 17 марта. В связи с этим Гриб будет неделю находиться на обсервации, так как Рудык в сессионном зале сидит перед ней.

Читайте также: У депутата «Слуги народа» обнаружили коронавирус — он в больнице

Она предположила, что заболевший коллега мог заразиться от Сергея Вельможного, у которого позже диагностировали коронавирус, и который сидит в Раде перед Рудыком.

Читайте также: Нардеп Шахов контактировал с около 80 людьми, и это только установленные – Геращенко

Как ранее сообщало агентство, народный депутат партии "Слуга народа" Руслан Горбенко находится в больнице с левосторонним воспалением легких, у него обнаружен коронавирус.

По материалам: ukrinform.ru