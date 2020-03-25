Украинцам на время карантина увеличивают субсидии

Кабинет министров согласовал увеличение субсидий на период карантина и упростил их предоставление — особенно тем, кто лишился работы.

Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Укринформа.

"В среднем увеличение субсидий для украинцев будет составлять 300 грн. Механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о стабилизационном фонде", — отметил Шмыгаль.

Жилищные субсидии будут назначаться в случае обращения граждан, которые лишились работы в период карантина, в службу занятости.

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Текстом постановления также запрещается в период карантина лишать граждан жилищных субсидий. Председатели ОГА вместе с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий.

По материалам: ukrinform.ru