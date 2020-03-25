Урезание расходов на культуру будет означать «смерть для всей креативной индустрии» – Ткаченко

Сильная экономика невозможна без развитой культурной сферы, поэтому масштабное урезание расходов на культурные проекты сведёт на нет усилия, потраченные за последние годы на развитие этой сферы.

Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

"Сегодня мне стало известно, что Минфин Украины подготовил решение о секвестре госбюджета. Под предлогом борьбы с кризисом и под вывеской «секретно», более чем наполовину собираются урезать все расходы на культурные проекты. Фактически, Минкультуры оставляют только расходы на содержание — то есть зарплату" , — написал он.

По словам Ткаченко, такой шаг будет означать "фактически смерть для всей креативной индустрии», ведь речь идет о фактической ликвидации деятельности Госкино, Украинского культурного фонда, Института книги, программы «сшивания страны», деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики и т. п.

"Понимаю, что сегодня мы стоим перед вызовом под названием «коронавирус». И для спасения жизней людей нужно найти дополнительное финансирование. Но любые решения должны оцениваться в долгосрочной перспективе и особенно их последствия", — убежден председатель профильного парламентского комитета.

Он подчеркнул, что перед принятием таких решений Минфин обязан был проконсультироваться с депутатами и профильным министерством. По словам Ткаченко, депутаты готовы оперативно подключиться к работе и работать круглосуточно, чтобы найти выход и сохранить украинскую культуру.

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"Благими намерениями вымощена дорога в ад. Без сильной культуры нет сильной экономики. В период кризиса культура дает надежду на будущее", — подчеркнул он.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обнародовал заявление, в котором призывает Министерство финансов не сокращать финансирование деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта до проведения политических консультаций.

В документе отмечается, что Минфин будет предлагать урезать финансирование Госкино (750 млн грн), Украинского культурного фонда (500 млн грн), Института книги (150 млн грн), туризма (240 млн грн), а также расходов на программу «сшивания страны», реставрационные работы по защите историко-культурного наследия, программ информполитики — на сумму свыше 500 млн грн. При этом не известно, как может сократится финансирование спорта.

В профильном комитете акцентировали внимание на готовности оперативно войти в диалог и выработать решения, которые не приведут к краху культурной сферы.

В то же время украинские культурные институты также обратились к правительству о недопустимости сокращения расходов и призвали прислушаться к предложениям УКФ и Украинского института книги о переформатировании их программ из-за вызовов, связанных с эпидемией коронавируса, сохранив финансирование проектов Украинским культурным фондом.

По материалам: ukrinform.ru