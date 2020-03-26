80% российской помощи Италии бесполезны для борьбы COVID-19: Россия преследует политические цели

Ситуация с так называемой гуманитарной помощью, которую Россия оказывает Италии для борьбы с коронавирусом, вызвала беспокойство в политических кругах страны.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Итальянская газета La Stampa опубликовала мнение высокопоставленных чиновников, о том, что Российская Федерация руководствуется не только гуманитарными мотивами.

Хотя премьер-министр Джузеппе Конте и согласился принять российскую помощь, якобы «для укрепления прекрасных личных отношений с Москвой», многие считают, что 80% поставок из России «абсолютно бесполезны или малополезны» и являются ничем иным как оправданием для премьера.

«Путин увидел в коронавирусе возможность закрепиться на итальянской политической сцене и итальянский премьер не постеснялся своей поддержки в этом нелегком кризисе, приняв все это для закрепления замечательных личных отношений с политической стороной Москвы», — пишет газета.

В Италии опасаются, что специалисты, прибывшие из России – это военные, спецоперацию курирует не российский Минздрав, а Министерство обороны России. При чем эти военные имеют высокие звания и «свободно передвигаются по территории Италии в нескольких шагах от баз НАТО».

Ранее сообщалось о том, что в Китае обнаружен новый смертельный вирус.