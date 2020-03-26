Число умерших в Украине может стать катастрофическим: Емец дал неутешительный прогноз

Главное Общество
Ник Петров0
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По мнению Министра здравоохранения Ильи Емца, в Украине очень плохая подготовка медицинской системы, поэтому число смертей от коронавируса может стать катастрофическим.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Илья Емец.
Емец заявил, что положение может стать катастрофическим. Фото: hvylya.net.

Об этом министр сказал в обращении к гражданам Украины, опубликованном на Youtube-канале МОЗ.

«Медицинская система Украины к лечению не готова по многим причинам. Если нам и дальше будут мешать, количество жертв может быть катастрофическим», — сказал Емец.

Однако, по словам министра, несмотря на плохую готовность медицинской системы к лечению коронавирусной инфекции, ее распространение еще возможно локализовать при помощи применения самых жестких мер.

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Он отметил, что только маски и дезинфекторы уже не помогут, а для спасения украинцев необходимо «действовать хирургически».

Как стало известно по состоянию на 10-00 26 марта количество инфицированных на территории Украины возросло до 156 человек, из них – 5 летальных. За сутки зафиксировано 43 новых случая заражения.

Ранее сообщалось о том, что обнаружены новые, ранее не известные симптомы коронавируса.


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