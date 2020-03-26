Число умерших в Украине может стать катастрофическим: Емец дал неутешительный прогноз

По мнению Министра здравоохранения Ильи Емца, в Украине очень плохая подготовка медицинской системы, поэтому число смертей от коронавируса может стать катастрофическим.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Об этом министр сказал в обращении к гражданам Украины, опубликованном на Youtube-канале МОЗ.

«Медицинская система Украины к лечению не готова по многим причинам. Если нам и дальше будут мешать, количество жертв может быть катастрофическим», — сказал Емец.

Однако, по словам министра, несмотря на плохую готовность медицинской системы к лечению коронавирусной инфекции, ее распространение еще возможно локализовать при помощи применения самых жестких мер.

Он отметил, что только маски и дезинфекторы уже не помогут, а для спасения украинцев необходимо «действовать хирургически».

Как стало известно по состоянию на 10-00 26 марта количество инфицированных на территории Украины возросло до 156 человек, из них – 5 летальных. За сутки зафиксировано 43 новых случая заражения.

Ранее сообщалось о том, что обнаружены новые, ранее не известные симптомы коронавируса.