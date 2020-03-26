Если медикам мешать, число жертв коронавируса может быть катастрофическим — Емец

Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что в работе министерства кое-кто намеренно создает препоны, несмотря на то, что Украина уже вступила в усиленную стадию борьбы с коронавирусом.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице Минздрава в Facebook.

"Несмотря на то, что наша страна уже вступила в усиленную стадию борьбы с вирусом, кое-кто намеренно создает препятствия в работе министерства, преследуя свои личные мотивы, они ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч украинцев. Со всей ответственностью заявляю, что если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим", — сказал Емец.

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Он отметил, что в Украине фиксируют очаги возгорания эпидемии коронавирусной инфекции, которая стремительно растет каждый день.

"Из опыта китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий. Первый — это профилактика, то есть не впустить вирус в страну, Европа и Украина не смогли это сделать. Второй — это локализация катастрофы, что удалось сделать Китаю. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции. Третий столп борьбы — это госпитальный или этап лечения. К сожалению, мы должны констатировать — медицинская система Украины к нему не готова, по многим причинам", — подчеркнул Емец.

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Емец отметил, что специалисты контроля за эпидемией вместе с представителями полиции, пограничниками, мобильными бригадами скорой помощи и другими службами еще могут остановить тотальное распространение инфекции.

"На третьем этапе я восстанавливаю клиническую вертикаль специалистов интенсивной терапии и реанимации. Эти специалисты в существующих очень тяжелых условиях могут уменьшить смертность от осложнений данной болезни", — добавил Емец.

По его словам, много лет подряд украинскую медицину разрушали и разрушили почти полностью.

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Также министр настаивает на создании в Минздраве единого оперативного штаба противодействия коронавирусу.

"Я настаиваю на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавирусу. В сочетании с другими службами мы еще можем снизить количество жертв, если будем действовать решительно", — подчеркнул Емец.

Он добавил, что организует борьбу с COVID-19.

"Терапевтические методы уже не спасут ситуацию, наш пациент вся Украина, уже не возможно спасать жизнь только масками и дезинфекторами. Надо действовать решительно… как команда в операционной", — отмечает Емец.

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Министр резюмировал, что пришел на должность министра, чтобы провести медицинскую реформу, и он уверен, что вся властная вертикаль будет поддерживать его команду.

Напомним: по состоянию на 22.30 25 марта в Украине насчитали уже 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

Фото: Минздрав

По материалам: ukrinform.ru