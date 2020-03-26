Геращенко передал в АМКУ информацию о “скачке” цен на продукты

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Геращенко передал в АМКУ информацию о “скачке” цен на продукты

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко передал Антимонопольному комитету информацию о фактах необоснованного повышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков, и ждет проведения расследования.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Передал главе Антимонопольного комитета Юрию Терентьеву аналитическую информацию об оптовых компаниях, которые позволяют себе резко и необоснованно повышать цены на продукты питания и овощи, составляющие основу продуктовой корзины простых украинцев", — написал Геращенко.

Читайте также:  Янукович-младший опроверг "сенсацию" о своем приезде в Донецк

Он подчеркнул, что в Украине запасов зерна, круп, сахара достаточно для того, чтобы много месяцев обеспечивать население.

Читайте также: Эксперты объяснили рост цен на импортные овощи и фрукты в Украине

"Ожидаю начала антимонопольного расследования АМКУ по фактам резкого, необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков", — заявил заместитель министра.

Читайте также: В АМКУ зафиксировали подорожание круп, овощей и картофеля

Читайте также:  “Свечи памяти” зажгли руководители государства и иностранные делегаты

Он также опубликовал аналитику по завышению цен — "для того, чтоб СМИ и общество могли контролировать ход и результаты расследования".

Геращенко передал в АМКУ информацию о “скачке” цен на продукты

Геращенко передал в АМКУ информацию о “скачке” цен на продукты

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Отели для врачей и медицинское капелланство: украинские церкви и пандемия

Таисия Слепцова

Прокуратура хочет для Крысина шести лет тюрьмы

Таисия Слепцова

Кабмин принял постановление о доступе украинцев к лекарственным препаратам

Таисия Слепцова

Добавить комментарий