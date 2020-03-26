Геращенко передал в АМКУ информацию о “скачке” цен на продукты

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко передал Антимонопольному комитету информацию о фактах необоснованного повышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков, и ждет проведения расследования.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Передал главе Антимонопольного комитета Юрию Терентьеву аналитическую информацию об оптовых компаниях, которые позволяют себе резко и необоснованно повышать цены на продукты питания и овощи, составляющие основу продуктовой корзины простых украинцев", — написал Геращенко.

Он подчеркнул, что в Украине запасов зерна, круп, сахара достаточно для того, чтобы много месяцев обеспечивать население.

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"Ожидаю начала антимонопольного расследования АМКУ по фактам резкого, необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков", — заявил заместитель министра.

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Он также опубликовал аналитику по завышению цен — "для того, чтоб СМИ и общество могли контролировать ход и результаты расследования".

По материалам: ukrinform.ru