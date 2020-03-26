Карантин могут отменить досрочно при одном условии — Шмыгаль
Как известно, на заседании Кабмина было решено продлить карантин до 24 апреля и до этой же даты ввести чрезвычайную ситуацию.
Но при этом, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство может досрочно завершить все эти меры.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Подробности«.
Для этого нужно лишь одно условие — остановить распространение коронавируса в Украине:
«Я даже не сомневаюсь, что мы пройдем этот трудный путь. Если удастся завершить его раньше 24 апреля, то и карантин, и чрезвычайную ситуацию мы отменим. Пусть все будут здоровы».
Напомним, ранее мы сообщали, что Кабмин ввел карантин и чрезвычайную ситуацию в Украине до 24 апреля.
загрузка...