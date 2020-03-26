Карантин могут отменить досрочно при одном условии — Шмыгаль

Общество
Христина Качоровська0
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Как известно, на заседании Кабмина было решено продлить карантин до 24 апреля и до этой же даты ввести чрезвычайную ситуацию.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото — unian.ua

Но при этом, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство может досрочно завершить все эти меры.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Подробности«.

Для этого нужно лишь одно условие — остановить распространение коронавируса в Украине:

«Я даже не сомневаюсь, что мы пройдем этот трудный путь. Если удастся завершить его раньше 24 апреля, то и карантин, и чрезвычайную ситуацию мы отменим. Пусть все будут здоровы».

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабмин ввел карантин и чрезвычайную ситуацию в Украине до 24 апреля.


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