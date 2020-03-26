Минздрав опровергает миф о «зараженных» посылки из-за границы
Министерство здравоохранения опровергает миф о том, что коронавирусом якобы можно заразиться через зарубежные посылки.
Об этом говорится в Telegram-канале министерства.
"Невозможно заразиться Covid-19 через посылку", — говорится в сообщении.
В Минздраве советуют беречь себя, сохранять спокойствие и потреблять информацию из надежных источников.
Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине введен карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Украине объявлена чрезвычайная ситуация, карантин продлен до 24 апреля.
По материалам: ukrinform.ru