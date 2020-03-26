Минздрав опровергает миф о «зараженных» посылки из-за границы

Общество
Таисия Слепцова0
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Минздрав опровергает миф о "зараженных" посылки из-за границы

Министерство здравоохранения опровергает миф о том, что коронавирусом якобы можно заразиться через зарубежные посылки.

Об этом говорится в Telegram-канале министерства.

"Невозможно заразиться Covid-19 через посылку", — говорится в сообщении.

В Минздраве советуют беречь себя, сохранять спокойствие и потреблять информацию из надежных источников.

Минздрав опровергает миф о "зараженных" посылки из-за границы

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине введен карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

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В Украине объявлена ​​чрезвычайная ситуация, карантин продлен до 24 апреля.

По материалам: ukrinform.ru


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