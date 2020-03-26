<img class="aligncenter" title="МОН отменит четвертый этап всеукраинских олимпиад » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/a4a7e3b512ac02031d6b7862fe908ce5.jpg» alt=»МОН отменит четвертый этап всеукраинских олимпиад» width=»100%» />

Министерство образования и науки Украины отменит четвертый этап всеукраинских олимпиад.

Об этом сказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий во время онлайн-брифинга в четверг, 26 марта, сообщает корреспондент Укринформа.

«Олимпиады. Знаю, понимаю, но на сегодняшний день, учитывая ситуацию, четвертый этап всеукраинских олимпиад будет отменен. Мы не имеем возможности и не будем рисковать здоровьем и жизнью наших учащихся и наших учителей. У них будет еще шанс добиться успеха», — сказала Мандзий.

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Как сообщалось, Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля с целью предотвращения распространения Covid-19.

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По данным Минздрава, по состоянию на утро 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки были зафиксированы 43 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru