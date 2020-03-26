Морозы покидают Украину: прогноз погоды на 26 марта 2020 года

По прогнозу синоптика Натальи Диденко 26 марта погода будет солнечной, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Сегодня в Украине потеплеет, будет сухо и солнечно. Днем воздух прогреется до +13 градусов. Почти по всей территории будет дуть умеренный северо-восточный ветер со скоростью 5 – 10 м/сек, и только на Юге ветер еще будет достаточно сильным. Такая погода сохранится и в течение следующих нескольких дней.

«В Украине царит антициклон Юрген, ясный и солнечный, а потому никаких экстремальных погодных условий не предвидится», — сообщает Диденко.

В Киеве будет сухо и солнечно. Температура воздуха поднимется до +10 градусов.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 25 марта.