Морозы покидают Украину: прогноз погоды на 26 марта 2020 года

Важное Общество
Ник Петров0
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По прогнозу синоптика Натальи Диденко 26 марта погода будет солнечной, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Прогноз погоды на 26 марта 2020.
Морозы отступили, в Украину опять идет тепло. Фото: 24tv.ua.

Сегодня в Украине потеплеет, будет сухо и солнечно. Днем воздух прогреется до +13 градусов. Почти по всей территории будет дуть умеренный северо-восточный ветер со скоростью 5 – 10 м/сек, и только на Юге ветер еще будет достаточно сильным. Такая погода сохранится и в течение следующих нескольких дней.

«В Украине царит антициклон Юрген, ясный и солнечный, а потому никаких экстремальных погодных условий не предвидится», — сообщает Диденко.

В Киеве будет сухо и солнечно. Температура воздуха поднимется до +10 градусов.

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Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 25 марта.


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