Мы на войне – президент Франции объявил военную операцию для борьбы с корнавирусом

Главное Общество
Ник Петров0
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Франция – одна из наиболее пострадавших стран от пандемии коронавируса. За последние сутки в стране заразились почти 3000 человек, более 230 умерли.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на eurointegration.com.ua.

Эмманюэль Макрон среди военных.
Президнт Франции объявил военную операцию против коронавируса. Фото: racurs.ua.

В связи с чрезвычайной ситуацией, президент Эмманюэль Макрон объявил о проведении операции «Устойчивость» с участием армии для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience (Устойчивость), отдельную от операции Sentinelle (Часовой), в ходе которой продолжается борьба военных с терроризмом», — сказал французский президент.

При этом президент Франции обрисовал общие задачи для военных, которые будут заключаться в выполнении санитарных, логистических и защитных функций.

Макрон подчеркнул, что данная операция с военными «будет посвящена оказанию помощи и поддержки населению, а также государственных служб в области материально-технического обеспечения и защиты».

Ранее сообщалось о том, что обнаружены новые, ранее не известные симптомы коронавируса.


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