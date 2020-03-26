Мы на войне – президент Франции объявил военную операцию для борьбы с корнавирусом

Франция – одна из наиболее пострадавших стран от пандемии коронавируса. За последние сутки в стране заразились почти 3000 человек, более 230 умерли.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на eurointegration.com.ua.

В связи с чрезвычайной ситуацией, президент Эмманюэль Макрон объявил о проведении операции «Устойчивость» с участием армии для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience (Устойчивость), отдельную от операции Sentinelle (Часовой), в ходе которой продолжается борьба военных с терроризмом», — сказал французский президент.

При этом президент Франции обрисовал общие задачи для военных, которые будут заключаться в выполнении санитарных, логистических и защитных функций.

Макрон подчеркнул, что данная операция с военными «будет посвящена оказанию помощи и поддержки населению, а также государственных служб в области материально-технического обеспечения и защиты».

Ранее сообщалось о том, что обнаружены новые, ранее не известные симптомы коронавируса.