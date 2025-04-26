Как информирует «НБН» со ссылкой на источники The Telegraph, администрация США в неофициальном порядке согласилась на предоставление гарантий безопасности странам, входящим в «коалицию желающих».

Исходя из слов неуказанных британских чиновников, ряд американских официальных лиц приватно одобрил оказание разведывательной и материально-технической поддержки европейскому миротворческому контингенту в Украине, что позволит контролировать выполнение потенциального мирного соглашения на «земле, воздухе и море».

Также, британский лидер Кир Стармер подтвердил достижение определенного прогресса в вопросе предоставления гарантий безопасности США европейским партнерам, но не Украине, что стало возможным после непрерывного 2-месячного давления на главу Белого дома Дональда Трампа.

В The Telegraph подчеркивают — иностранным авиации, военным кораблям и солдатам на земле, при условии развертывания этих сил в Украине, необходимо будет наладить логистическую цепочку и помочь с отслеживанием перемещения «второй армии мира» на передовой и за ее пределами.

Впрочем, пока остается неизвестным, станут ли США напрямую вмешиваться в конфликт, если путинские войска нападут или атакуют военных «коалиции желающих».

Ранее мы писали о том, что Зеленский отвечал, при каких условиях РФ сможет победить в войне против Украины.