На центральных телеканалах проведут видеоуроки для учащихся 5-11 классов

На центральных телеканалах для учащихся 5-11 классов проведут видеоуроки по основным предметам.

Об этом на брифинге сказала и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сообщу о том, что со следующей недели на центральных телеканалах Украины мы записываем видеоуроки для учащихся 5 — 11 классов по основным предметам. Только для того, чтобы вас поддержать", — заявила она.

Мандзий подчеркнула, что "не каждый ребенок сейчас в Украине охвачен дистанционной формой обучения".

"Привлечение телеканалов к проведению видеоуроков позволит охватить больше детей. Видеоуроки мы записываем по тем темам, информацию о которых вы получаете дистанционно", — добавила и.о. министра.

С 12 марта в Украине в связи с распространением коронавируса Covid-19 на карантин закрыты учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

14 марта Кабинет министров принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 час. 00 мин. 16 марта. С 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

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По данным Worldometers, по состоянию на 14.00 26 марта в мире зафиксировано 487 452 случая заражения коронавирусом, из них 22 028 летальных, 117 582 человека выздоровели.

В Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

По материалам: ukrinform.ru