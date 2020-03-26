На собственном авто и пешком границу можно будет пересечь — Кулеба

Украина в субботу, 28 марта, планирует закрыть границу для регулярного сообщения, однако на частном автомобиле или пешком его можно будет пересекать.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу "Украина", сообщает корреспондент Укринформа.

"Я хочу подчеркнуть, что граница закрывается для регулярного сообщения, но на частном автомобиле, пешком можно будет границу пересекать", — пояснил Кулеба.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль в среду заявил, что Украина с 28 марта должна остановить пассажирское движение через границу в обе стороны.

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14 марта Кабинет министров принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта и введен по 3 апреля. А с 17 марта по 3 апреля закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

С 18 марта в Украине приостановлено ​​все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.

25 марта правительство ввело на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля.

По материалам: ukrinform.ru