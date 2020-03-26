Нацгвардия отмечает профессиональный праздник

В Украине 26 марта отмечается День Национальной гвардии.

Праздник установлен согласно указу Президента от 18 марта 2015 года «…учитывая значение и роль Национальной гвардии Украины в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны государства, защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка».

Как сообщалось, Национальная гвардия Украины как самостоятельная силовая структура существовала с 1991 по 2000 год, затем ее расформировали. Но в связи с обострением ситуации в Крыму и в восточных регионах Украины было принято решение восстановить Нацгвардию.

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13 марта 2014 года Верховная Рада приняла Закон «О Национальной гвардии Украины», согласно которому эта структура — это военное формирование с правоохранительными функциями. Базой для формирования личного состава НГУ стали подразделения Внутренних войск, а также добровольцы.

Уже с апреля 2014 года личный состав Нацгвардии во взаимодействии с Вооруженными силами Украины участвовал в Антитеррористической операции на востоке страны.

Фото: ngu.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru