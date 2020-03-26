Назван период, в который коронавирус наиболее заражен

Гонконгские врачи в процессе наблюдения за пациентами сделали важное заключение о том, что наиболее заразным коронавирус является на протяжении недели после того, как у человека появляются первые симптомы.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на mk.ru.

Медики обнаружили, что вирусные нагрузки в слюне пациентов, заразившихся коронавирусом были самыми высокими в первую неделю после появления симптомов, а затем снижались в течение второй недели. При чем у пожилых людей наблюдалась повышенная вирусная нагрузка, что подтверждает более тяжелое протекание болезни у этой категории людей.

Эти наблюдения позволили специалистам сделать предположение, что именно в этот период коронавирус является наиболее заразным.

Гонконгские специалисты опубликовали данные об исследовании, которые говорят о том, что коронавирус способен довольно стремительно передаваться от зараженного человека к окружающим еще до его госпитализации.

Ранее сообщалось о том, что обнаружены новые, ранее неизвестные симптомы коронавируса.