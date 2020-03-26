НБУ предупреждает о мошенниках, которые от его имени предлагают «социальную помощь»

Общество
Таисия Слепцова0
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НБУ предупреждает о мошенниках, которые от его имени предлагают "социальную помощь"

Национальный банк Украины предупредил о мошенниках, которые от имени НБУ пытаются обмануть граждан.

Об этом говорится на странице банка в Facebook.

"К сожалению, даже во время карантина мошенники не прекращают свои воровские попытки обмануть украинцев. Они присылают гражданам СМС-сообщения от имени Национального банка о якобы начисленной "социальной помощи". Или о мифических розыгрышах ценных призов и лотереи "под эгидой НБУ", — говорится в сообщении.

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НБУ отмечает, что не начисляет и не выплачивает социальную помощь. Розыгрышей или лотерей Нацбанк тоже не проводит.

НБУ предупреждает о мошенниках, которые от его имени предлагают "социальную помощь"

"Просим вас: не звоните по указанным телефонам. Никому не сообщайте свои личные данные и информацию о карточках и ​​счетах", — призвали в НБУ.

По материалам: ukrinform.ru


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