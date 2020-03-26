НГУ опровергает заболевание нацгвардейца коронавирусом

В Национальной гвардии подчеркнули, что информация о заражении военнослужащего Covid-19 не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

"Официально сообщаем, что информация, размещенная на отдельных пропагандистских телеграмм-каналах относительно якобы заражения военнослужащего Нацгвардии коронавирусом Covid-19, является фейковой", — говорится в сообщении.

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В то же время в НГУ призвали всех соблюдать информационную гигиену и пользоваться официальными источниками.

"Не распространяйте фейки о Covid-19, мойте руки и сохраняйте спокойствие", — подчеркнули в пресс-службе.

По материалам: ukrinform.ru