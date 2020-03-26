Одна поездка через «карантинный» Киев — четыре вывода

Такси радует, бомжи пугают, легкомыслия хватает, а правоохранителям хочется кое-что посоветовать…

Таксисты во все времена были источником самой разнообразной и ценной информации о том, что происходит в городе. Во время нынешней «самоизоляции» от них тоже можно услышать много интересного. А еще – посмотреть из окна на опустевшие улицы родного города. Кажется, таким Киев не был и в 1986-м «чернобыльском» году.

ВО ВТОРНИК НУЖНО БЫЛО ВЫБРАТЬСЯ по делам в центр Киева. Транспорт для «обычных» людей уже не ходил, пришлось вызвать такси.

– Сколько же они слуплят? — грустно думала я, набирая номер давно «знакомого» такси.

Мой маршрут: от метро Дружбы народов до Бульварно-Кудрявской, 11. Это где-то семь километров.

– 74 грн, — не менее грустно ответила мне оператор. – Да, не 174, а 74, тарифы мы не увеличивали.

И даже подешевело, подумала я, и на всякий случай увеличила тариф до 100 грн — ну чтобы развалина какая-нибудь не приехала.

Уже через минуту (!) позвонил водитель, и я, вооружившись маской и перчатками, вышла во двор. Никого, даже вороны куда-то подевались, только наши дворовые коты выясняли по привычке, кто из них главный.

Чистенькое-новенькое шевроле. Водитель – приветливый мужчина лет 50-ти в простенькой голубой маске – оказался разговорчивым.

– Заказов совсем нет. Поэтому и тарифы такие. Человеку ведь сегодня что надо? Банкоматы, магазины, аптеки – все рядом. Вот и не ездят — почти никто. А все базары, ТРЦ закрыты. Основной наш доход – вокзалы, аэропорты – тоже накрылся. Знакомые таксисты, те, что возят элитных проституток, которые всегда изрядно платили — больше всех жалуются. Но тут не до жиру, как говорится, хоть бы какой-то заработок был. Те, кто приезжал таксовать из-под Киева, вообще все потеряли сейчас.

– А больные, чтобы до больницы довезти, часто случаются? – спрашиваю.

– Бог миловал, пока нет. Только в офисы иногда людей подвожу, или к родственникам, судя по разговорам.

– И вы в маске постоянно?

– А как же?! Клиентка-стоматолог, которую всегда подвозил, говорит, я тебе этого добра сколько хочешь дам – в аптеках же пусто. Знакомый таксист рассказывал, что его полиция на 17 тысяч гривень оштрафовала за то, что без маски ехал. Да еще и предупредили: «Второй раз встретим, позвоним куда следует, и твою фирму такси, где работаешь, закроют на фиг!». Вот… А вы говорите – без маски… Хотя некоторые эти маски носят уже неделю, не меняют…

Вот и Бульварно-Кудрявская. Сколько я буду здесь, я пока не знала, поэтому не стала просить таксиста меня подождать.

– А вы что, и обратно поедете? – радостно спросил тот. – Если не очень долго, даже не звоните, подожду. А вы выходите, я буду рядом.

Вывод №1: Передвижение по Киеву возможно и довольно комфортное – если деньги есть. Такси, как единственный доступный всем вид городского транспорта, выглядит неплохо. Может, мне просто повезло, но в целом складывается такое впечатление. Впрочем, уже вернувшись домой, я решила провести простой эксперимент. Выбрав первый попавшийся маршрут, узнавала, сколько это будет стоить в нескольких известных такси города и – главное – действительно, цены на поездки не выросли. Итак, мы «едем» с улицы Ахматовой, 10, Позняки, на Крещатик, 26. Такси Убер, на момент заказа (18.00) – 144 грн, тариф меняется в зависимости от пробок в городе. Цены не выросли, заверили в службе.

Такси по номеру 278 – этот маршрут стоит 105 грн, цены тоже не поднялись.

Шансон – 165 грн, цены стабильные.

Абсолют – 116 грн, стоимость стала даже чуть ниже, рассказал оператор.

Леди-такси – 142 грн, стоимость проезда не меняли в последнее время.

Метеор – от 89 грн, стоимость на некоторые поездки даже снизили. Кстати, доехать этим такси из Киева куда-то в Ирпень, как и раньше — где-то 300 грн.

Цены, как минимум, не выросли, а в моем случае (и не только в моем!) – даже снизились. Вот что конкуренция и рынок животворящие делают! Можно, конечно посочувствовать «веселым девушкам, но не стоит – пусть тоже садятся на карантин: поберегутся, отдохнут…

СПРАВИЛАСЬ Я МИНУТ ЗА ДВАДЦАТЬ, значит вышла и спокойно пошла искать знакомую машину.

Прошла до самой Львовской площади. Вдоль бульвара тесно припаркованы многочисленные машины. Прохожих – а это 11 утра – никого. Только собравшись под стенами старых домов по трое-четверо, потягивали что-то из махоньких бутылочек мужчины с побитыми физиономиями. Ну, тот же типаж, что и копающиеся в помойках. Но странно: поведение у этого контингента явно изменилось. Они не прятали, как обычно, глаз, рассматривали меня, как какую-то инопланетянку, и с особым любопытством – косились на мою немаленькую сумку… Полиции вокруг я не зафиксировала, хотя, правду сказать, видела немало патрулей, пока ехала по городу.

Наконец, после звонка, меня подхватил мой водитель, и мы двинулись обратно.

– Нас недавно собрало руководство, — тем временем продолжил "мой" таксист, — и строго предупредило: «Ни в коем случае нигде, даже днем и в центре, не останавливаться, даже на полчаса, чтобы покимарить. Хотите спать, езжайте домой! Пусть даже это далеко! Жизнь дороже!». Потому что ждут разбоев. Людей же на улицах нет, а у таксистов – наличные. А у наркоманов – ломка…

Вывод №2: Общественная безопасность. Возможностей для криминального элемента (и это не только бомжи, алкоголики и наркоманы) явно прибавилось. Улицы пусты и среди белого дня. Много офисов, напичканных недешевой техникой, опустели… Ответственность правоохранителей выросла в разы. Неплохо было бы, чтобы соответствующие органы ежедневно, или несколько раз на день, публиковали сводки о криминогенной ситуации в городах.

МНЕ БЫЛ НУЖЕН БАНКОМАТ, и таксист повез через Прорезную, сказав, что ближайший – на входе в маленький магазинчик на углу улицы Паторжинского.

На месте – для меня неожиданно — кипела работа: десяток рабочих в оранжевых спецовках и какая-то техника укладывают асфальт. Удивило, что обе немолодые продавщицы в магазинчике были без масок, да и вообще, он был такой малюсенький, что ни про какую дистанцию в полтора метра там не могло быть и речи! Хотя туда при мне никто и не заходил, кроме каких-то местных и бесстрашных мужчин без масок у отдела алкоголя.

На самой Прорезной я увидела только нескольких ребят в масках, которые деловито шли вниз в направлении Крещатика.

Вывод №3: Личная безопасность. Ее придерживаются далеко не все. Впрочем об этом много писали. Беспокоит то, что ее не соблюдают те, чьи контакты в отличие от нас, «самоизолированных», остаются неконтролируемыми и достаточно массовыми. Разумеется, в крупных сетях ритейла за этим есть кому следить, а вот в маленьких магазинчиках – как вот на Прорезной – за этим следить некому. Кроме той же полиции. Кстати, они бы и маски могли раздавать и дезинфекторы: когда же начнет производить эту копеечную ерунду украинская промышленность!

ВОЗЛЕ СТАНЦИИ МЕТРО «Дружбы народов» все киоски закрыты. Я видела, как из аптеки на углу с ул.Неманской вышел, пошатываясь, мужчина с подбитым глазом, многочисленными шрамами на лице, тоже бомжатского вида. И направился к двум своим товарищам, ровно такой же внешности. Больше – никого.

Заплатив таксисту «сколько не жалко», мы пожелали друг другу пережить этот карантин.

Вывод №4. Нет, полиции на улицах столицы все же маловато. А где патрули Нацгвардии? Из-за этого, возможно, и замечаешь вышеупомянутую публику. Кстати, они тоже люди. Бомжами во время эпидемии кто у нас занимается? И основное: неуютно сейчас на киевских улицах. Ну, пандемия – это не кофе с пирожными, это пережить надо.

Лариса Гаврилова, Киев

По материалам: ukrinform.ru