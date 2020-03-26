Отели для врачей и медицинское капелланство: украинские церкви и пандемия

Духовенство активно включилось в помощь государству и обществу

Как ни странно прозвучит, но именно пандемия подтвердила факт религиозности украинского общества.

Пандемия вызвала огромный круг дискуссий по поводу посещения церкви, обрядности, принятия причастия, поведения в храмах, человеческого взаимодействия. Мы вновь остро говорим о реформах, о древних литургических практиках (вроде как более гигиеничных), обсуждаем решения Синодов разных церквей, которые один за другим определяют свой круг ограничительных мер при посещении храмов. Действительно, каждая из этих тем заслуживает на отдельный материал, но сегодня мы решили поговорить о том, как еще церкви будут участвовать в этой тяжелой ситуации.

На днях предстоятели сразу двух украинских церквей – предстоятель УГКЦ блаженнейший Святослав и митрополит поместной Православной церкви Украины Епифаний заявили, что готовы предоставить помещения церквей для больных в случае возникновения эпидемий. Мы попросили прокомментировать эти инициативы и в курии УГКЦ, и в митрополии Православной церкви Украины, а также просмотрели официальные решения УПЦ МП.

МЫ СОЗДАЛИ АНТИКРИЗИСНЫЙ ШТАБ И ИЗУЧАЕМ НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Игорь Яцив, руководитель Департамента информации УГКЦ:

— В УГКЦ создан антикризисный штаб, участники которого общаются на платформе ZOOM. Сейчас мы изучаем наши ресурсы, помещения и средства во всех наших епархиях, которые могли бы выделить для помощи государству в борьбе с коронавирусом.

Когда мы сказали, что церковь готова принимать больных, то речь не шла о том, что мы будем заставлять кроватями храмы. Это невозможно и ненужно, но у нас есть реколекционные и реабилитационные центры, которые можно было бы оборудовать как помещения, где, например, можно размещать врачей и медицинский персонал, которые не могут добраться до больниц, потому что живут за городом.

Также такие помещения могут понадобиться, если есть люди, которым нужна изоляция, но самоизоляция дома по ряду причин невозможна. Кстати, первые примеры работы уже показал Тернополь, где архикафедральный собор стал местом сбора и распределения медицинских средств индивидуальной защиты и первой необходимости для больниц города. Настоятель собора отец Орест Павлиский предоставил катехитические помещения для размещения инициативной группы молодых тернопольских блоггеров, которые самоорганизовались для помощи медикам города.

Другим направлением работы может стать медицинское капелланство, это работа священников, которые осуществляют духовную поддержку именно медиков. Пока что мы исследуем и аккумулируем наши возможности.

Нас спрашивают, смогут ли монахини помогать в такой работе. У нас есть конгрегация, основная сердцевина и харизма — медицинский уход, но вряд ли мы готовы призвать сестер именно к такой работе, потому что пока нет возможности сделать их труд безопасным.

Я думаю, что все наши формы сотрудничества и взаимодействия с обществом и властью на местах будут еще отрабатываться, расширяться и корректироваться, но мы показали готовность к такой работе.

ГОТОВИМ АНТИСЕПТИКИ И ИЩЕМ ПОМЕЩЕНИЯ

Евстратий Зоря, архиепископ Православной церкви Украины:

— Мы выразили свою готовность разделять бремя испытаний, которые переносит весь украинский народ, и проявить свою солидарность с каждым. Вчера митрополит обзванивал архиереев: где у кого есть возможности. Львовская епархия готова предоставить помещение академии, потому что в связи с карантином обучение прекращено, студенты находятся дома. Вчера мы осмотрели в Михайловском этаж, отель с отдельным входом, где можно поставить двадцать коек. С другой стороны, если речь идет о необходимости в особом попечении, в церкви нет инфекционистов и квалифицированных врачей. Церковь может предоставить то, что она может предоставить, но у церкви нет фантастических возможностей.

И скажу, что у предстоятеля поместной церкви нет своего кабинета, он принимает в кабинете, который занимал как ректор академии.

Наши социальные программы продолжают действовать. Мы делаем антисептики, чтобы раздавать их в городах Украины уязвимым слоям населения. В Мариуполе действует столовая для бездомных, в которой еда для нуждающихся выдается в одноразовой посуде. Но при этом не будем забывать, что простое духовенство живет от прибыли к прибыли. В условиях, когда пожертвований нет, священник не менее уязвим, чем остальные граждане.

Мы в начале трудного пути, этот путь трудный для всего мира. Президент Макрон сказал: это война. Война начинается с энтузиазма. Но потом по мере того, как развиваются события, энтузиазм начинает угасать. Сейчас нужно думать о том, как на длительный срок организовать, чтобы Украина весь этот путь прошла. Проблемы не решают локальными мерами. У верующих есть ощущение, что преодолеть кризис человеческими усилиями невозможно (у общества, кажется, такого ощущения, что вся надежда на Бога – нет). Многие воспринимают церковь как место собраний, но в моменты кризиса начнут осознавать: то, что делает церковь, ничем невозможно заменить… А ее главная задача – молиться и поддерживать дух…

УПЦ МП ШЬЕТ МАСКИ И ГОТОВИТ МОНАСТЫРИ ДЛЯ МЕДИКОВ

УПЦ МП (так сообщает официальный сайт) провела специальное совещание при участии епархий УПЦ относительно мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19. На совещании было решено в первую очередь наладить закупку, пошив и бесплатное распространение в каждом приходе и в монастырях г. Киева средств индивидуальной защиты. Монастырским пошивным мастерским – переориентировать свою деятельность на пошив защитных масок для населения.

В каждом приходе создать волонтерские группы для обеспечения предметами первой необходимости и продуктами питания людей преклонного возраста, а также перевозки на собственном транспорте медицинских работников до места их работы и домой. Всем монастырям Киевской епархии – быть готовыми предоставить жилье для медицинских работников, которые проживают за пределами Киева.

И пошивочные мастерские, например, Одесского Свято-Архангело-Михайловского монастыря уже начали шить маски. Перед началом пошива масок преподаватель и студентки детально изучили технологию пошива медицинских масок и придерживаются ее.

ПОСТСКРИПТУМ

Конечно, церкви, каждая в меру своих возможностей, помогать обществу. Некоторые (которые имеют иностранную поддержку и в силу объективных причин прочнее стоят финансово) будут более активными и системными. Некоторые будут откликаться на запросы и рождать интересные, яркие инициативы. Но если речь идет о верующих людях, то стоило бы себя спросить – не что церковь сделает для тебя, а что ты сделаешь для церкви, когда пожертвований нет, а богослужения проходят онлайн.

Лана Самохвалова. Киев

Фото: Укринформ, Тернопольско-Зборовская архиепархия УГКЦ, соцсети

По материалам: ukrinform.ru