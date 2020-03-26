Названо простое, но очень эффективное противовирусное средство.

Главное Общество
Ник Петров0
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Всем известны противовирусные свойства имбиря, а в сочетании с куркумой и медом этот корень становится грозным оружием против вирусных инфекций.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на rus.tvnet.lv.

Простой, но полезный рецепт.
Противовирусная паста из имбиря, куркумы и меда. Фото: youtube.com.

В настоящее время, в условиях распространения коронавирусной инфекции в мире, наиболее актуальными являются любые рецепты, помогающие обезопасить людей от страшной болезни.

Паста из имбиря, куркумы и меда поможет нашей иммунной системе быть невосприимчивой к вирусам. Этот простой, но очень полезный рецепт будет отличным помощником и в борьбе с коронавирусом.

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Для приготовления пасты необходимо взять 1 столовую ложку мелко натертого свежего имбиря, 1 столовую ложку куркумы (можно использовать порошок), 1/2 стакана меда и чайную ложку черного молотого перца (по желанию). Все это тщательно перемешать. Полученную пасту разместить в стеклянной баночке и хранить в холодильнике.

Пасту можно употреблять, добавляя небольшое количество в свежевыжатый сок, или пить как чай – 1 чайная ложка пасты на стакан кипятка.

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Ранее сообщалось о том, что обнаружены новые, ранее неизвестные симптомы коронавируса.


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