Названо простое, но очень эффективное противовирусное средство.

Всем известны противовирусные свойства имбиря, а в сочетании с куркумой и медом этот корень становится грозным оружием против вирусных инфекций.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на rus.tvnet.lv.

В настоящее время, в условиях распространения коронавирусной инфекции в мире, наиболее актуальными являются любые рецепты, помогающие обезопасить людей от страшной болезни.

Паста из имбиря, куркумы и меда поможет нашей иммунной системе быть невосприимчивой к вирусам. Этот простой, но очень полезный рецепт будет отличным помощником и в борьбе с коронавирусом.

Для приготовления пасты необходимо взять 1 столовую ложку мелко натертого свежего имбиря, 1 столовую ложку куркумы (можно использовать порошок), 1/2 стакана меда и чайную ложку черного молотого перца (по желанию). Все это тщательно перемешать. Полученную пасту разместить в стеклянной баночке и хранить в холодильнике.

Пасту можно употреблять, добавляя небольшое количество в свежевыжатый сок, или пить как чай – 1 чайная ложка пасты на стакан кипятка.

Ранее сообщалось о том, что обнаружены новые, ранее неизвестные симптомы коронавируса.