Правительство выделило свыше ₴650 миллионов на обеспечение инсулином диабетиков

Свыше 651 миллиона гривень пойдут в регионы на обеспечение инсулином пациентов с диабетом.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины на заседании 25 марта, говорится в пресс-релизе Национальной службы здоровья, который есть в распоряжении Укринформа.

"Принятие этого Постановления Национальная служба здоровья инициировала своим письмом еще в феврале 2019 года. Этим решением средства, предусмотренные на обеспечение препаратами инсулина больных сахарным диабетом в программе медицинских гарантий, были направлены в субвенцию для регионов", — говорится в пресс-релизе.

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В НСЗУ отметили, что сейчас обеспечение препаратами инсулина больных сахарным диабетом администрируют местные власти, в распоряжение которых и пошли деньги согласно решению Кабмина.

"Эти средства будут распределены между областями. Ответственность за эффективное и рациональное использование лежит именно на органах местного самоуправления", — отметили в НСЗУ.

В Нацслужбе добавили, что ранее средства на обеспечение больных диабетом, нуждающихся в инсулинотерапии, были заложены в Программе медицинских гарантий, которая в полном объеме стартует с 1 апреля 2020 года. В то же время, обеспечение полноценной выписки и отпуска препаратов инсулина для лечения больных диабетом по электронному рецепту возможны при условии готовности всех участников процесса: аптек, врачей, фармпроизводителей и пациентов.

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На сегодня эта подготовка продолжается. И сейчас планируется, что администрирование программы реимбурсации препаратов инсулина перейдет к НСЗУ с 1 октября 2020 года. НСЗУ станет единственным плательщиком по программе, рецепт будет исключительно электронным. А все участники процесса будут пользоваться теми преимуществами, которые предоставляет единый плательщик НСЗУ, как это сейчас происходит с программой реимбурсации «Доступные лекарства».

По материалам: ukrinform.ru