При Минздраве начал работу круглосуточный оперативный штаб

При Министерстве здравоохранения Украины начал работу круглосуточный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирус.

Об этом на брифинге сказала представитель пресс-службы Министерства здравоохранения, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня утром состоялось развертывание штаба. Виктор Ляшко провел утром первое заседание и назначил руководителя штаба, дал поручение до 16:00 всем председателям ОГА создать такие штабы в областях, организовать их работу и назначить руководителей", — сообщили в Минздраве.

Также, по информации министерства, на заседании были определены органы власти, которые будут привлечены к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций — Минздрав, ГСЧС, Нацполиция, Госпогранслужба. Этот список может дополняться в соответствии с задачами. Штаб будет работать круглосуточно.

Кроме того, по данным Минздрава, разработаны рекомендации по дезинфекции и индивидуальной защите работников общественного транспорта и учреждений общественного питания, которые сейчас продолжают работать. Сегодня они будут утверждены главным государственным санитарным врачом.

В Минздраве также сообщили, что утром состоялось селекторное совещание под председательством главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко с областными структурными подразделениями МВД и главными областными санитарными врачами, на котором были обсуждены вопросы самоизоляции лиц, подписавших информированное согласие на это. В частности, обсуждался вопрос установления за такими лицами медико-санитарного наблюдения и контроля соблюдения условий самоизоляции сотрудниками Национальной полиции.

Как сообщалось, по состоянию на 10 утра 26 марта в Украине зафиксированы 43 новых случая Covid-19, в общей сложности 156 случаев, из них 5 летальных.

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Сейчас на карантине в разных странах находятся 160 украинцев, 20 украинцев больны Covid-19, 6 украинских граждан выздоровели.

Кабмин 25 марта ввел чрезвычайную ситуацию государственного уровня и продлил карантинные мероприятия до 24 апреля, а также назначил заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Ляшко руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня. При Министерстве здравоохранения Украины начал работу круглосуточный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса.

По материалам: ukrinform.ru