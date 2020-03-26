СБУ разоблачила хакеров, которые «почистили» банковские счета на 20 миллионов

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность хакерской группировки, которая с помощью вредоносного программного обеспечения похищала денежные средства со счетов физических и юридических лиц.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники СБУ установили, что организованная группа осуществляла несанкционированное вмешательство в работу компьютерной техники благодаря вредоносному программному обеспечению, которое рассылалось на электронные почтовые ящики для получения несанкционированного доступа к системе «Клиент-банк». Затем денежные средства хакеры незаконно переводили на подставные банковские счета и выводили в наличность. По предварительным данным, ущерб от преступной деятельности составляет более 20миллионов», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, следственные действия происходили 26 марта в Киевской и Ивано-Франковской областях и Одессе совместно с Главным следственным управлением и Департаментом киберполиции Нацполиции Украины. Всего проведено 34 обыска по месту жительства фигурантов производства, а также в помещениях, где находилось серверное и компьютерное оборудование. Это оборудование изъято вместе с мобильными терминалами, банковскими карточками и документами, которые будут приобщены к материалам следствия", — говорится в сообщении.

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Сейчас 5 лицам сообщено о подозрении. Одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще двум — круглосуточный домашний арест. В отношении других двух фигурантов осуществляется рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

Фото: пресс-центр СБУ

По материалам: ukrinform.ru