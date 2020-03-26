Сегодня украинский врач — «киборг»: Зеленский инициирует увеличение выплат медикам
Президент Владимир Зеленский инициирует повышение размера материальной компенсации для медиков, противодействующих коронавирусу, до уровня военных.
Об этом он заявил в видеообращении, сообщает корреспондент Укринформа.
"Принято постановление об увеличении оклада медицинских работников, введена почасовая оплата медикам, которые противодействуют коронавирусу. Есть задача вывести материальные компенсации на уровень с нашими военными. Сегодня каждый украинский врач является «киборгом», который стоит на защите здоровья всей нации. Мы сделаем все, чтобы они были максимально защищены и поощрены", — заверил Зеленский.
Президент также отметил, что украинские врачи ежедневно проводят регулярные консультации с китайскими медиками из Уханя и получают опыт эффективной борьбы с коронавирусом.
В то же время он отметил, что, кроме медиков, мужественно выполняют свою работу пограничники, военные, послы и дипломаты, полицейские, нацгвардейцы многие другие.
"Это общая борьба, где мы победим только вместе", — подчеркнул Зеленский.
Читайте также: Кабмин утвердил почасовую оплату медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом
Как сообщалось, 25 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продолжил карантин до 24 апреля с целью предотвращения распространения Covid-19.
По данным Минздрава, по состоянию на утро 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.
По материалам: ukrinform.ru