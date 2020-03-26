Сегодня украинский врач — «киборг»: Зеленский инициирует увеличение выплат медикам

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Сегодня украинский врач - "киборг": Зеленский инициирует увеличение выплат медикам

Президент Владимир Зеленский инициирует повышение размера материальной компенсации для медиков, противодействующих коронавирусу, до уровня военных.

Об этом он заявил в видеообращении, сообщает корреспондент Укринформа.

"Принято постановление об увеличении оклада медицинских работников, введена почасовая оплата медикам, которые противодействуют коронавирусу. Есть задача вывести материальные компенсации на уровень с нашими военными. Сегодня каждый украинский врач является «киборгом», который стоит на защите здоровья всей нации. Мы сделаем все, чтобы они были максимально защищены и поощрены", — заверил Зеленский.

Читайте также:  Уже известно, когда консульство Украины в Милане возобновит прием граждан

Президент также отметил, что украинские врачи ежедневно проводят регулярные консультации с китайскими медиками из Уханя и получают опыт эффективной борьбы с коронавирусом.

В то же время он отметил, что, кроме медиков, мужественно выполняют свою работу пограничники, военные, послы и дипломаты, полицейские, нацгвардейцы многие другие.

"Это общая борьба, где мы победим только вместе", — подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Кабмин утвердил почасовую оплату медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом

Читайте также:  Супрун призывает расследовать саботаж международного экзамена для студентов-медиков

Как сообщалось, 25 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продолжил карантин до 24 апреля с целью предотвращения распространения Covid-19.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

До 1 августа газ для населения не подорожает — Нафтогаз

Таисия Слепцова

18 октября: Погода в Украине стабильно хорошая

Христина Качоровська

Рада отклонила законопроект о «драконовских» штрафах за нарушение ПДД

Таисия Слепцова

Добавить комментарий