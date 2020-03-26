В больницах с больными коронавирусом проверили электросети

Государственная инспекция энергетического надзора Украины провела выборочную проверку объектов электросетей медицинских учреждений, особенно тех, которые оказывают помощь больным коронавирус.

Об этом Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщило на своем сайте.

«Надежность электроснабжения крайне важна для медицинских учреждений, особенно тех, которые оказывают помощь больным коронавирус. Украинцы должны быть на 100% уверены, что помощь будет оказана в полном объеме и не будет зависеть ни от стихийных бедствий, ни от других непредвиденных обстоятельств », — отметил и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин.

Объектами проверки электроснабжения стали 568 медицинских учреждений на территории 24-х областей и г. Киеве.

По результатам мониторинга выявлено, что схема электроснабжения 22 медицинских учреждений не соответствует категории по надежности электроснабжения; резервные автономные источники питания 75 медицинских учреждений не соответствуют требованиям нормативных документов в области электроэнергетики. 257 медицинских учреждений не обеспечены резервными автономными источниками питания.

Сообщается, что разработаны меры по устранению выявленных недостатков и приведения отдельных сетей в соответствии с требованиями нормативных документов.

Кроме того, Минэкоенерго обратилось в облгосадминистрации и Киевской горгосадминистрации с предложениями по обеспечению резервными автономными источниками питания соответствующих больничных учреждений.

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Также Минэкоенерго обратилось в Минздрав с просьбой предоставить список инфекционных больниц и других необходимых объектов, которые по поручению министерства будет дополнительно проверено подразделениями Госэнергонадзора.

Как сообщалось, по состоянию на утро 26 марта в Украине — 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru