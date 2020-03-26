В этом году в Украине будут проводить неродинну трансплантацию костного мозга — Минздрав

Кабинет министров Украины принял инициированное Министерством здравоохранения постановление, которое утверждает порядок получения и предоставления стволовых клеток и обмена информацией об имеющихся анатомических материалах человека, предназначенных для трансплантации.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Это решение правительства позволит искать донора костного мозга среди 37 млн ​​доноров мирового реестра и уже в этом году начать неродственные трансплантации костного мозга в Украине", — заявил министр здравоохранения Илья Емец.

Среди прочего, Порядок определяет требования: к подбору доноров либо донорских образцов; к получению и предоставлению стволовых клеток; к обмену информацией об имеющихся анатомических материалах человека в виде стволовых клеток, предназначенных для трансплантации, с целью обеспечения прав доноров и реципиентов, защиты их здоровья и персональной информации.

Как сообщалось, 18 декабря 2019 года Кабинет министров Украины утвердил перечень услуг по трансплантации, которые уже в следующем году смогут предоставлять больницы, которые являются участниками пилотного проекта по трансплантации органов и костного мозга.

20 декабря 2019 года Верховная Рада Украины проголосовала изменения в Закон «О применении трансплантации анатомических материалов человеку», которые дают возможность внедрения четких и прозрачных критериев и правил для построения системы трансплантации в Украине.

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24 декабря 2019 года во время проведения трансплантаций сердца и почек в Ковельской центральной районной больнице и Национальном институте хирургии и трансплантологии им.Шалимова был протестирован порядок взаимодействия между специалистами разных клиник при обеспечении процессов, которые входят в порядок проведения трансплантации.

28 декабря 2019 года больницы-участники пилотного проекта по трансплантации получили от Минздрава Украины предоплату, которую они смогут использовать в течение 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru