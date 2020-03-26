В ВСУ не зафиксировали ни одного случая коронавируса — Минобороны

По состоянию на 26 марта в ВСУ не обнаружены случаи коронавируса.

С целью предотвращения распространения недостоверной информации относительно эпидемиологической ситуации в ВСУ, в оборонном ведомстве приняли решение о проведении ежедневных брифингов на эту тему, заявил во время брифинга в четверг начальник санитарно-эпидемиологического управления Командования Медицинских сил ВСУ, Главный государственный санитарный врач Министерства обороны Сергей Моргун.

«По состоянию на 26 марта не зафиксировано случаев заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом Covid-19 среди действующих военнослужащих Вооруженных Сил Украины. На изоляции находятся — 145 человек. Количество личного состава, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 5 суток, составляет 48 человек», — сообщил Моргун.

По его словам, нынешнюю сложную ситуацию в Украине пытается использовать внешний и внутренний враг. В частности, в последнее время возросло количество так называемых «достоверных источников», которые якобы имеют подтвержденную информацию об инфицировании военнослужащих ВСУ Covid-19. В первую очередь это сомнительные источники в социальных сетях и Телеграм-каналы, которые созданы и модерируются российскими спецслужбами.

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«Учитывая указанное, в командовании Медицинских сил Вооруженных сил Украины принято решение ежедневно информировать общественность об эпидемиологической ситуации в Вооруженных силах Украины», — отметил Моргун.

Он также сообщил, что информация о ситуации в ВСУ будет размещаться в Фейсбуке Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины и на официальном веб-сайте Минобороны.

Как сообщалось, 25 марта правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продолжило карантин до 24 апреля.

По состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и выписан из больницы.

По материалам: ukrinform.ru