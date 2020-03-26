В Украину вернулось более 82 тысячи граждан — МИД

В Украину уже вернулись 82804 человека при содействии дипломатических учреждений.

Об этом сообщает МИД.

"По состоянию на 20:00 25.03.2020: 82804 гражданина уже вернулись в Украину при содействии дипломатических учреждений", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 160 украинцев находятся на карантине в других странах, в частности: в Австралии — 2, в Бельгии — 1, в Бразилии — 16, во Вьетнаме — 8, в Катаре — 1, в Китае — 1, в Молдове — 2, в Нигерии — 8, в Нидерландах — 1, в ОАЭ — 3, в Польше — 106, в Румынии — 1, в США — 2, в ФРГ — 7, в Черногории — 1.

Отмечается, что 20 украинцев проходят лечение за рубежом, в частности: в ФРГ — 5, в Доминиканской Республике — 4, в Польше — 2, в Италии — 2, в ОАЭ — 2, в Испании — 1, на Сейшельских островах — 1, в США — 1, в Нидерландах — 1, в Нигерии — 1.

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"6 граждан Украины выздоровели: Япония — 4, Италия — 1, Польша — 1. 3 гражданки Украины за рубежом умерли", — сообщают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По данным Worldometers, в мире зафиксировано 436538 случаев заражения коронавируса, из них 19643 летальных и 111889 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru