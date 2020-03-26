Венедиктова обсудила с депутатами изменения к закону Украины «О прокуратуре»

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с народными депутатами предложения изменений к закону Украины "О прокуратуре".

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В среду, 25 марта 2020 года, в Офисе генерального прокурора состоялась рабочая встреча генерального прокурора Ирины Венедиктовой с группой народных депутатов Украины, во время которой обсудили проект закона Украины «О внесении изменений в закон Украины "О прокуратуре" относительно повышения эффективности деятельности органов прокуратуры", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что генеральный прокурор поддержала предложение народных депутатов относительно восстановления классных чинов прокуроров.

"Нам нужно позаботиться о чести прокурорского мундира. Такой шаг вернет престиж органам прокуратуры и стимулирует работников еще эффективнее выполнять свои профессиональные обязанности. Классный чин символизирует опыт, квалификацию и профессиональный путь, который работник прошел в органах прокуратуры", — подчеркнула Венедиктова.

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Участники встречи также обсудили порядок присвоения и лишения классного чина прокурора.

По инициативе законодателей, классные чины будут присваиваться работникам прокуратуры в соответствии с занимаемой ими должности и стажу работы, уточнили в Офисе генпрокурора.

По материалам: ukrinform.ru