Водители при пересечении границы не должны подписывать согласие на самоизоляцию

Общество
Таисия Слепцова0
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Водители при пересечении границы не должны подписывать согласие на самоизоляцию

Водители и обслуживающий персонал транспортных средств, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад, пересекающих государственную границу, не должны подписывать информированное согласие на самоизоляцию.самоизоляцию.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"В соответствии с утвержденными 24 марта 2020 года Минздравом Украины изменениями в постановление главного государственного санитарного врача Украины №2 от 21.03.2020 года «О предотвращении дальнейшего занесения на территорию Украины случаев коронавирусной болезни (Covid-19)», водители и обслуживающий персонал транспортных средств, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад, пересекающих государственную границу, не подписывают информированное согласие на самоизоляцию", — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что работодатель должен обеспечить каждого своего сотрудника индивидуальными средствами защиты.

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Как сообщалось, постановление главного государственного санитарного врача Украины №2 от 21.03.2020 года «О предотвращении дальнейшего занесения на территорию Украины случаев коронавирусной болезни (Covid-19)» предусматривает, что информированное согласие лица на проведение противоэпидемических и/или профилактических мер подписывается лицами, осуществляющими пересечение государственной границы.

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По материалам: ukrinform.ru


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