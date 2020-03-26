Водители при пересечении границы не должны подписывать согласие на самоизоляцию
Водители и обслуживающий персонал транспортных средств, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад, пересекающих государственную границу, не должны подписывать информированное согласие на самоизоляцию.самоизоляцию.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
"В соответствии с утвержденными 24 марта 2020 года Минздравом Украины изменениями в постановление главного государственного санитарного врача Украины №2 от 21.03.2020 года «О предотвращении дальнейшего занесения на территорию Украины случаев коронавирусной болезни (Covid-19)», водители и обслуживающий персонал транспортных средств, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад, пересекающих государственную границу, не подписывают информированное согласие на самоизоляцию", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что работодатель должен обеспечить каждого своего сотрудника индивидуальными средствами защиты.
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Как сообщалось, постановление главного государственного санитарного врача Украины №2 от 21.03.2020 года «О предотвращении дальнейшего занесения на территорию Украины случаев коронавирусной болезни (Covid-19)» предусматривает, что информированное согласие лица на проведение противоэпидемических и/или профилактических мер подписывается лицами, осуществляющими пересечение государственной границы.
По материалам: ukrinform.ru