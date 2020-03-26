У членов 25-й украинской антарктической экспедиции не обнаружили коронавирус

У членов 25-й украинской антарктической экспедиции не обнаружен коронавирус, и они готовы в ближайшее время продолжать путь на станцию ​​«Академик Вернадский», чтобы сменить своих коллег.

Об этом информирует Национальный антарктический научный центр в Facebook.

«Антарктида остается единственным континентом, свободным от пандемии коронавируса. Очень важно этот статус сохранить. Поэтому по возвращении в Украину с полпути в Антарктиду (из-за отмены авиарейсов и закрытия стран Южной Америки на въезд) всей команде было проведено тестирование методом ПЦР на коронавирус. Результаты были отрицательные, то есть команда здорова и готова продолжать свой путь в Антарктиду в ближайшее время, чтобы сменить 24-ю УАЭ, которая заканчивает работу на станции «Академик Вернадский», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время, пока разрабатываются пути в Антарктиду в условиях пандемии, команда находится в изоляции, где проводит дополнительные тренинги и слаженность.

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Как сообщалось, из-за пандемии коронавируса украинская команда 25-й антарктической экспедиции, которая ранее отправилась на станцию ​​«Академик Вернадский», не смогла добраться до Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев.

Фото: Национальный антарктический научный центр

По материалам: ukrinform.ru