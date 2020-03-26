Украинцев просят не вестись на рекламу — ни одно средство против Сovid-19 не зарегистрировано

В Украине не зарегистрировано ни одно лекарственное средство, которое имеет соответствующие показания к применению в качестве лечения/профилактики коронавируса COVID-19, соответственно реклама средств с якобы подобными свойствами является незаконной.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«Обращаем внимание, что сейчас в Украине не зарегистрировано ни одно лекарственное средство, которое имеет соответствующие показания к применению в качестве лечения/профилактики коронавируса COVID-19. Поэтому, информация для потребителей рекламы о возможности приобретения лекарственных средств, имеющих лечебное/профилактическое действие на коронавирус, является незаконной, недобросовестной рекламой, вводить/может ввести в заблуждение потребителей, причинить вред лицам, государству и обществу в результате неточности, недостоверности, преувеличения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Госпродпотребслужбу в последнее время стали поступать обращения граждан о распространении рекламы лекарственных средств, которые якобы имеют лечебно-профилактические свойства касательно заболевания COVID-19. Поэтому ведомство подчеркивает, что в случае установления фактов распространения такой рекламы к нарушителям будут приняты меры, предусмотренные статьями 26, 27 Закона Украины «О рекламе» и Порядком наложения штрафов за нарушение законодательства о рекламе. Подчеркивается, что, согласно статье 10 Закона Украины «О рекламе», недобросовестная реклама запрещена.

Госпродпотребслужба предлагает в случае выявления подобной рекламы обращаться в ведомство и его территориальные органы.

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Госпродпотребслужба информирует, что в соответствии со статьей 21 Закона Украины «О рекламе» разрешается реклама только таких лекарственных средств, медицинских изделий и методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которые в установленном порядке разрешены центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, к применению в Украине; только таких лекарственных средств, которые отпускаются без рецепта врача и которые не внесены центральным органом исполнительной власти в области здравоохранения в перечень лекарственных средств, запрещенных к рекламированию. Также реклама лекарственных средств, медицинских изделий и методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации не может содержать ссылок на терапевтические эффекты относительно заболеваний, которые не поддаются или тяжело поддаются лечению. В рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации запрещается размещение: сведений, которые могут производить впечатление, что при условии применения лекарственного средства или медицинского изделия консультация со специалистом не нужна; сведений о том, что лечебный эффект от применения лекарственного средства или медицинского изделия является гарантированным; утверждений, способствующих возникновению или развитию страха заболеть или ухудшить состояние своего здоровья из-за неиспользования рекламируемых лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, утверждений, способствующих возможности самостоятельной постановки диагноза для болезней, патологических состояний человека и их самостоятельного лечения с использованием рекламируемых медицинских товаров; ссылок на лекарственные средства, медицинские изделия, методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации как на наиболее эффективные, наиболее безопасные, исключительные в связи с отсутствием побочных эффектов; ссылок на конкретные случаи удачного применения лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru