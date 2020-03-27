Более 94 тысяч граждан вернулись в Украину благодаря дипучреждениям – МИД

Уже 94 356 граждан Украины вернулись на родину благодаря содействию дипломатических учреждений.

Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел в Facebook.

Как отмечается, 160 наших соотечественников сейчас находятся на карантине в разных странах мира. В частности, в Польше – 106, в Бразилии – 16, во Вьетнаме – 8, ФРГ – 7, Нигерии – 8, ОАЭ – 3, США – 2. В Австрии, Азербайджане, Бельгии, Катаре, Китае, Молдове, Нидерландах, Румынии, России, Черногории — на карантине по одному украинцу.

В то же время 22 гражданина Украины проходят лечение в других государствах.

Восемь наших соотечественников выздоровели: в Японии – 4, в Италии – 2, в Польше и ФРГ – по одному.

Четверо гражданок Украины за рубежом умерли.

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Как сообщалось, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров в целом подтверждено 196 случаев Covid-19. Зафиксировано 5 летальных случаев Один человек выздоровел — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

25 марта правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлило карантин до 24 апреля.

По материалам: ukrinform.ru