Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в ФСБ, Минобороны РФ и российских захватчиков, которые находятся в Симферополе, заявил об отравлении 13 «освободителей» в одной из воинских частей в городе, информирует «НБН».

Сообщается, что перед смертью оккупанты ели пиццу и пили водку. В еду и спиртное были добавлены большие дозы крысиного яда и мышьяка, что гарантировало отправку на «концерт Кобзона». Тела путинских солдат нашли в казарме.

По словам одного из свидетелей, за несколько часов до смерти один из ликвидированных захватчиков непринужденно общался с двумя молодыми девушками, которые ему что-то передали.

Telegram-канал предполагает, что оккупантов могли ликвидировать крымские диверсантки, которые ранее в Симферополе, Севастополе и Бахчисарае отравили минимум полсотни «освободителей».

Напомним, что в феврале росСМИ заявили об отравлении элитным алкоголем четверых офицеров ЧФ РФ.