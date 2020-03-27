Эвакуация украинцев: Кулеба анонсировал первые самолеты из Индонезии

В рамках программы "Защита", которую развернули посольства и консульства Украины, первые самолеты вернут украинцев из Индонезии.

Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, относительно возвращения украинцев из-за границы "идут очередные сумашедшие сутки звонков, совещаний и встреч, и решение есть".

Глава МИД напомнил, что правительство Украины будет помогать нашим гражданам, которые застряли за рубежом, с возвращением домой, когда будет создана способность обеспечить надлежащие условия контроля и обсервации после их возвращения в Украину.

"Эту способность удалось создать быстрее, чем мы думали благодаря креативности, солидарности и политической воли. Ждите новости уже на выходных. Сейчас финализируются последние детали. Скажу только, что первые самолеты вернут украинцев из одной из самых проблемных точек — Индонезии", — уточнил Кулеба.

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Он подчеркнул, что обсервация граждан в достойных условиях будет обеспечена, и защита украинцев, их здоровье и предотвращение распространения коронавируса — абсолютный приоритет.

"Программа "Защита", которую сегодня посольства и консульства развернули по моему поручению, будет действовать, пока процесс возвращения украинцев домой не будет завершен", — заверил министр.

Как сообщал Укринформ, зарубежные дипломатические учреждения Украины разворачивают специальную программу "Защита" для украинцев, которые после закрытия украинской границы в эту ночь останутся за пределами Родины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По материалам: ukrinform.ru