Финансирование культуры: Европейская киноакадемия провела онлайн-митинг

Общество
Таисия Слепцова0
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Финансирование культуры: Европейская киноакадемия провела онлайн-митинг

Украинская киноакадемия провела онлайн-митинг с требованием не сокращать расходы на отрасль культуры, в частности на кино.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Кино — возможно, самая важная штука. Это индустрия, это очень сложный механизм, где задействовано много технической базы. И простой может быть критическим. Можно потерять то, что так долго набирали», — отметила, в частности, артистка театра и кино Ирма Витовская.

Она призвала Министерство финансов к диалогу. «Мне очень странно, что Минфин не выходят на диалог и культура идет "под нож". Это неправильно», — отметила артистка.

В то же время кинопродюсер, член Общественного совета Украинского оскаровского комитета, народный депутат, председатель подкомитета в области кинематографа и рекламы Павел Сушко отметил, что мнения народных депутатов относительно сокращения бюджета даже не спросили.

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«Поэтому мы выразили свою позицию, мы предоставили вместе с Госкино предложения в бюджет. Мы понимаем, что его нужно сокращать, но киноиндустрия — это очень сложный механизм. И его остановка будет означать крах отрасли», — подчеркнул он.

Участники онлайн-митинга, в котором приняли участие известные деятели украинской культуры, выразили солидарную позицию против намерений Министерства финансов сократить финансирование всех направлений сферы культуры.

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Как сообщалось, 25 марта стало известно, что Министерство финансов планирует сократить финансирование культуры и кино на 7 млрд грн.

Представители 11 кинематографических ассоциаций и институтов обратились к Премьер-министру Денису Шмыгалю с открытым письмом относительно финансирования кинематографической отрасли и призвали не уничтожать национальное кино.

Председатель Комитета гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко («Слуга народа») инициировал публичное обращение представителей креативных индустрий к правительству и Президенту с призывом не допустить сокращения бюджета на развитие сферы культуры.

По материалам: ukrinform.ru


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