Финансирование культуры: Европейская киноакадемия провела онлайн-митинг

Украинская киноакадемия провела онлайн-митинг с требованием не сокращать расходы на отрасль культуры, в частности на кино.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Кино — возможно, самая важная штука. Это индустрия, это очень сложный механизм, где задействовано много технической базы. И простой может быть критическим. Можно потерять то, что так долго набирали», — отметила, в частности, артистка театра и кино Ирма Витовская.

Она призвала Министерство финансов к диалогу. «Мне очень странно, что Минфин не выходят на диалог и культура идет "под нож". Это неправильно», — отметила артистка.

В то же время кинопродюсер, член Общественного совета Украинского оскаровского комитета, народный депутат, председатель подкомитета в области кинематографа и рекламы Павел Сушко отметил, что мнения народных депутатов относительно сокращения бюджета даже не спросили.

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«Поэтому мы выразили свою позицию, мы предоставили вместе с Госкино предложения в бюджет. Мы понимаем, что его нужно сокращать, но киноиндустрия — это очень сложный механизм. И его остановка будет означать крах отрасли», — подчеркнул он.

Участники онлайн-митинга, в котором приняли участие известные деятели украинской культуры, выразили солидарную позицию против намерений Министерства финансов сократить финансирование всех направлений сферы культуры.

Как сообщалось, 25 марта стало известно, что Министерство финансов планирует сократить финансирование культуры и кино на 7 млрд грн.

Представители 11 кинематографических ассоциаций и институтов обратились к Премьер-министру Денису Шмыгалю с открытым письмом относительно финансирования кинематографической отрасли и призвали не уничтожать национальное кино.

Председатель Комитета гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко («Слуга народа») инициировал публичное обращение представителей креативных индустрий к правительству и Президенту с призывом не допустить сокращения бюджета на развитие сферы культуры.

По материалам: ukrinform.ru