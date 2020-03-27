Google запускает сайт на украинском для учителей — с подсказками и тренингами

В связи с пандемией коронавируса Google запускает на украинском языке сайт для дистанционного обучения, который поможет учителям продолжить преподавать.

Об этом сообщается на официальном блоге компании.

"С сегодняшнего дня мы запускаем на украинском языке сайт Учите из дома — главный центр информации, подсказок, тренингов и инструментов с ресурса Google for Education, который поможет учителям продолжать преподавать, даже если они не находятся физически в классе", — говорится в сообщении.

В Google объяснили, что для начала на сайте предлагаются советы, как начать дистанционное обучение, например как преподавать в Интернете; как преподавать дистанционно без видеоконференций; как сделать уроки доступными для всех учащихся; как привлекать учеников к активному сотрудничеству во время дистанционного обучения; как сотрудничать с другими преподавателями и прочее.

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Этот ресурс будет продолжать развиваться, заверили в компании. Сайт построили при поддержке и сотрудничестве с Институтом информационных технологий в образовании ЮНЕСКО, который также сотрудничает с другими партнерами в области образования в ответ на пандемию.

По материалам: ukrinform.ru