Кабмин упростил выдачу субсидий, потерявшим работу из-за карантина

В правительстве упростили предоставление субсидий для людей, которые потеряли работу из-за карантина, и теперь эту услугу можно получить онлайн.

Об этом Министерство цифровой трансформации Украины сообщает на своем Telegram-канале.

"Правительство упростило предоставление субсидий для граждан, потерявших работу в связи с карантином и ставших на учет как безработные", — говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, как получить субсидию онлайн. В частности, сначала нужно зайти по ссылке на сайт Министерства социальной политики Украины, затем зарегистрироваться с помощью электронной подписи или BankID, заполнить заявление о назначении cубсидии и указать банк, через который будете ее получать, заполнить декларацию о доходах и расходах, проверить правильность данных и подать документ.

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Далее, добавили в ведомстве, в течение нескольких недель поступит сообщение о решении о предоставлении помощи и ее размере. Субсидия назначается до конца отопительного сезона и автоматически перечисляется на следующий срок без дополнительных заявлений, уточнили в ведомстве.

По материалам: ukrinform.ru